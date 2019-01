Der 1. FC Union Berlin hat im Kampf um die Aufstiegsplätze einen wichtigen Sieg eingefahren. Im Spitzenspiel der 2. Liga gewannen die Berliner am Donnerstagabend gegen den 1. FC Köln mit 2:0. Dadurch klettern sie in der Tabelle auf Relegationsrang drei.

Wer die ersten Minuten der Partie noch am Bier- oder Bratwurststand im Stadion An der Alten Försterei verbracht hat, hatte das Highlight der Partie bereits verpasst. Denn nach dem Anpfiff dauerte es gerademal 25 Sekunden, bis die Union-Fans in Jubel ausbrachen.

Noch in der ersten Halbzeit hätte das vorentscheidende 3:0 fallen können, nachdem Ken Reichel Kölns Keeper Timo Horn per Heber bereits geschlagen hatte. Abwehrchef Rafael Czichos verhinderte auf der Linie den dritten Treffer für die Berliner.

In der zweiten Halbzeit spielten sich die Kölner zwar in der Berliner Hälfte fest, ließen die ganz große Torgefahr jedoch oft vermissen. Nach einem Foul an Christian Clemens sah Unions Ken Reichel (66.) die Gelb-Rote Karte. Die Eisernen agierten nun in Unterzahl. Für die Gäste taten sich Räume auf, doch einen Treffer erzielten sie nicht mehr.