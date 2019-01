Bild: imago/Steffen Beyer

2:3 Heimniederlage gegen Wehen Wiesbaden - Cottbuser Aufbäumen kommt zu spät

26.01.19 | 17:04 Uhr

Schlechter hätte es für Energie Cottbus nicht laufen können: Sie verlieren beim Jahresauftakt gegen Wehen Wiesbaden. Die Lausitzer verschliefen die erste Halbzeit - das Aufbäumen kurz vor Schluss kam zu spät.

Nicht nur von oben kam es am Samstagnachmittag in Cottbus nasskalt herunter, auch vom Gegner Wehen Wiesbaden erhielt Energie Cottbus eine kalte Dusche. Bereits nach der ersten Halbzeit lagen die Gastgeber mit 0:3 zurück. In der Schlussphase bäumte sich das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz noch einmal auf - doch trotz zweier später Tore gingen die Lausitzer ohne Punkt vom Platz.



Wollitz muss puzzeln

Es war das erste Spiel nach der überraschenden Vertragsauflösung von Mark Stein. Noch größer war die Überraschung darüber, dass entgegen erster Behauptungen, Stein ab sofort in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart spielen wird. Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz wünschte Mark Stein vor dem Spiel beim Sender Telekom "alles Gute für die neue Aufgabe" und äußerte keinen Unmut über den plötzlichen Vereinswechsel. Stattdessen wollte Wollitz sich auf die eigene Mannschaft konzentrieren. Der Trainer machte Lasse Schlüter zum Kapitän und José Matuwila übernahm die Rolle des Abwehrchefs in der Cottbuser Hintermannschaft. Zudem ersetzten Andrei Startsev, Jonas Zickert und Moritz Broschinski die verletzten Kevin Weidlich, Fabio Viteritti und Streli Mamba.

Cottbus wird kalt erwischt

Die Lausitzer wurden früh im Spiel von einem schnellen Doppelschlag kalt erwischt. In der sechsten Minute konnte Jeremias Lorch die Unordnung in der Cottbuser Abwehr ausnutzen und das frühe Führungstor erzielen. Nur drei Minuten später erhöhte Florian Hansch nach einem Fehler von José Matuwila auf 2:0. Es war offensichtlich, dass die neu zusammengestellte Cottbuser Mannschaft noch nicht funktionierte. Die vielen jungen Spieler, die Wollitz aufgrund der Verletzungen ins Spiel bringen musste, hatten Schwierigkeiten, sich in der ersten Elf einzufinden. Zwar bemühte sich Cottbus ins Spiel zurückzufinden, Wiesbaden hatte mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken allerdings alles unter Kontrolle. Der Aufstiegsaspirant schaltete einen Gang zurück und ließ durch gutes Verteidigen keine Chancen für Energie zu. Zudem kamen die Gäste durch Standartsituationen ein ums andere Mal gefährlich vor das Tor von Avdo Spahic. So auch in der 32. Minute. Ein Freistoß von der linken Seite flog ungestört an zwei Cottbuser Verteidigern vorbei, Florian Hansch musste ungedeckt in der Mitte nur noch den Fuß hinhalten. Das 3:0 für Wehen Wiesbaden durch den zweiten Treffers des Wiesbadener Neuzugang. "Die Tore waren keine herausgespielten Treffer. Das waren teils grobe Fehler. Zum wiederholten Male war das Spiel schon früh entschieden.", zeigte sich Energie-Trainer Wollitz unzufrieden mit dem Abwehrverhalten seiner Mannschaft.

Mehr zum Thema: imago/Steffen Beyer Energie Cottbus-Trainer vor Heimspiel - Wollitz verspricht Neuzugänge - aber erst ab nächster Woche So richtig gemütlich waren die vergangenen Wochen nicht für Energie Cottbus. Nach und nach fielen Spieler aus, dann verabschiedete sich kurzfristig auch noch Kapitän Marc Stein. Nun steht das erste Pflichtspiel nach der Winterpause an. Von Andreas Friebel

Aufholjagd kommt zu spät

Auch im zweiten Durchgang tat sich Cottbus weiter schwer. Es gelang den Lausitzern nicht Druck aufzubauen und die Gäste in Bedrängnis zu bringen. Zwar bemühte sich die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz weiterhin, zunächst sprangen aber kaum Chancen für die Lausitzer heraus. Erst in der letzten halben Stunde des Spiels und nach der Einwechslung von Streli Mamba konnte Cottbus dem Wiesbadener Tor gefährlich werden. Zuerst scheiterte der ebenfalls eingewechselte Colin Raak noch an Markus Kolke, in der 82. Minute machte es Kevin Scheidhauer besser und verkürzte auf 1:3. Die 4.517 Zuschauer im Stadion der Freundschaft schöpften neuen Glauben und tatsächlich bekam Cottbus in der 88. Minute einen Handelfmeter zugesprochen. Streli Mamba verkürzte im Nachschuss auf 2:3. Das war allerdings auch der Schlusspunkt der Cottbuser Aufholjagd. Energie fand zu spät ins Spiel und belohnte sich nicht für eine gute Schlussphase. "Der Sieg geht hochverdient für Wehen in Ordnung", so Claus-Dieter Wollitz nach dem Spiel und der verspäteten Schlussoffensive seiner Mannschaft.

Wird Cottbus auf dem Transfermarkt aktiv?

Es bleibt abzuwarten, ob Energie Cottbus in den letzten Tagen der aktuellen Transferperiode noch einmal aktiv wird und gerade die Lücke, die Kapitän Mark Stein hinterlassen hat, füllen kann. Vor allem die erste Halbzeit zeigte, dass eine Neuverpflichtung für die Hintermannschaft im Abstiegsrennen unabdinglich ist. Cottbus findet sich derzeit auf dem 15. Tabellenplatz wieder und trifft am kommenden Sontag (03.02., 14:00 Uhr) auf den Tabellenfünften, die SpVgg Unterhaching.



