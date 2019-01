Seine Fußballer-Karriere hatte der gebürtige Berliner Kevin Pannewitz schon abgeschrieben. Dann kam seine "gefühlt zehnte zweite Chance", und die wollte er beim Drittligisten FC Carl Zeiss Jena unbedingt nutzen. Aber der einst als eines der größten deutschen Fußball-Talente geltende Pannewitz ist wieder gescheitert: Am Mittwoch gab der Thüringer Traditionsverein die sofortige Trennung von dem Mittelfeldspieler bekannt. "Der FC Carl Zeiss Jena hat den Vertrag mit Kevin Pannewitz außerordentlich gekündigt", teilte der Verein in einer nur dreizeiligen Presseerklärung mit. Nähere Gründe, warum es zur Trennung kam, machte der Club aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht. Wie die "Ostthüringer Zeitung" berichtete, soll der 27-Jährige nicht in der gewünschten körperlichen Verfassung aus der Weihnachtspause zurückgekehrt sein. Pannewitz habe einen Fitnesstest am ersten Trainingstag vorzeitig abbrechen müssen und dies mit einer Erkältung begründet. Bereits in der Hinrunde soll er mit Gewichtsproblemen gekämpft haben. Im vergangenen Oktober war er aus disziplinarischen Gründen für eine Woche suspendiert worden.

Dass Pannewitz möglicherweise mit zu vielen Extra-Kilos auftauchte, passt in sein Profil. In seiner bewegten Karriere fiel er immer wieder durch Eskapaden auf. Mit 17 Jahren feierte der Mittelfeldspieler mit dem begnadeten Fuß sein Debüt bei Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Doch der Erfolg stieg ihm zu Kopf: nächtliche Ausflüge inklusive Sauftouren, Suspendierung, ständige Gewichtsprobleme. Nach seinem unschönen Abgang 2012 mit dem Zweitliga-Abstieg von Rostock bekam er trotz seines schlechten Rufes von Felix Magath beim Bundesligisten VfL Wolfsburg eine Chance.



Doch auch "Quälix" Magath scheiterte und sagte am Ende: "Pannewitz ist panne." Von da an ging es für ihn abwärts bis in die 6. Liga. Der 1,85 Meter große Pannewitz wog zwischenzeitlich 125 Kilogramm. Er schleppte Kühlschränke und Waschmaschinen, arbeitete als Hausmeister. "Ich weiß, wie es ist, morgens um 4 Uhr als Hausmeister die Mülltonnen herauszufahren oder die Einfahrt zu kehren", sagte er. Dann kam die Chance in Jena: Sein Schwager Timmy Thiele, der damals bei den Thüringern kickte, besorgte ihm ein Probetraining.