Ära Dardai geht weiter - Der Mann mit "blauem Blut" will Schalke überraschen

24.01.19 | 22:01 Uhr

Schalke 04 kommt ins Olympiastadion. Ein Spiel unter Flutlicht am Freitagabend, das genug Gesprächsstoff bietet. Eigentlich. Vor dem Spiel ging es jedoch vor allem um Pal Dardai. Und einen "ganz normalen" Vorgang, der eben doch ungewöhnlich ist. Von Astrid Kretschmer

Gegen Schalke 04 will "der Ungar mit dem blauen Blut" seinen 51. Sieg als Hertha-Trainer feiern. Mittlerweile gehört Pal Dardai zu Hertha wie das Brandenburger Tor zu Berlin - und auch im kommenden Jahr wird er an der Linie stehen. Kurz vor dem Heimspiel gegen die Gelsenkirchener (Freitag, 20.30 Uhr) wurde nun bekannt, dass die Ära Dardai als Bundesliga-Coach von Hertha BSC um eine weitere Saison verlängert wird.

Verlängerung mit Dardai für Preetz "keine Nachricht"

Für Michael Preetz ist die Nachricht über die Cheftrainer-Personalie Dardai und die Fortführung der Zusammenarbeit keine Nachricht. "Wir haben miteinander gesprochen und uns verständigt über den gemeinsamen Weg", bestätigte der Manager am Donnerstag in der Pressekonferenz. "Pal ist unser Trainer seit etlichen Jahren. Dass er auch nächste Saison unser Trainer ist, kann ich bestätigen", so Preetz. "Das hätte ich auch letzte Woche und vor vier Wochen bestätigen können. Pal ist heute unser Trainer, morgen und auch in der nächsten Saison." Im Klartext: Für Dardai beginnt in diesen Tagen sein fünftes Jahr als Cheftrainer des Bundesliga-Teams, denn schon seit Februar 2015 ist er dabei.



Hinter Streich dienstältester Bundesliga-Trainer

Der "Kicker" hatte berichtet, dass sich Preetz und Dardai schon Ende des Vorjahres verständigt hätten. Es habe zwar ein bisschen Aufregung gegeben, "aber für uns ist das eigentlich ein normaler Fortgang. Uns beschäftigt das Thema nicht annähernd so viel wie euch Journalisten", ergänzte Preetz. Inzwischen hat Dardai unter den aktuellen Bundesliga-Trainern die zweitmeisten Spiele auf dem Buckel, gleich nach Christian Streich vom SC Freiburg. Zuvor hatte Dardai Herthas U15 trainiert. Und noch heute hat der jetzt 42-jährige einen unbefristeten Vertrag als Jugendtrainer. Dabei kann der Posten als Profitrainer jährlich verlängert werden. "Die Konstellation, die wir gewählt haben, ist bekannt", verwies Preetz auf die besondere Vertragssituation. "Es gibt keinen neuen Vertragsabschluss, weil wir einen Vertrag haben." Der hat also - mit Dardais Anstellung als Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft - auch für die kommende Saison Bestand.

Viel Lärm um nichts?

"Ich weiß nicht, warum das Thema so wichtig ist", erklärte auch Dardai. "Ich habe immer gesagt: Solange sie Vertrauen in mich haben, bin ich hier Trainer." Vielleicht sorgt das Thema für Aufregung, weil der Zeitpunkt der stillen Verlängerung Mitte Dezember vergangenen Jahres interessant ist. Denn das fällt genau in die Zeit, in der es sportlich nicht nach Wunsch lief und sich der Wechsel von Co-Trainer Rainer Widmayer nach Stuttgart anbahnte. Preetz hatte in der Winterpause den Druck auf Mannschaft und Trainer erhöht. Der Manager hatte nach dem schwachen Schlussspurt in der Hinrunde (nur ein Punkt aus den letzten drei Spielen) eine professionellere und konzentriertere Einstellung gefordert. Eine Verständigung wie die im Dezember dauere "maximal eine Minute", erklärte Dardai. "Da geht es nicht um Gehalt oder Extra-Zocken oder sonst etwas. Ich sage meine Meinung, der Manager sagt seine Meinung. Davon lebt diese Zusammenarbeit. Es wird nichts unter den Teppich geschoben. Darum funktionieren wir seit fast vier Jahren - was nicht normal ist", berichtet Dardai.

Herthas Rekordmann

So kann Pal Dardai zunächst weiter die blau-weißen Trainer-Rekordler Helmut "Fiffi" Kronsbein (212 Bundesligaspiele) und Jürgen Röber (157) jagen. Bei aktuell 135 Spielen als Trainer könnte der Ungar somit in der neuen Saison seinen Ex-Trainer Röber überholen. Dardai, der Mann für die Rekordwerte beim Berliner Traditionsverein. 1997 war der Ungar als 20-jähriger nach Berlin gekommen. Hier wurde er zum Rekordspieler und Liebling der Fans. 286 Partien absolvierte Dardai in der Bundesliga - 404 Mal lief er insgesamt für die Blau-Weißen auf. Hertha ist für Dardai eine Herzensangelgenheit. 2011 machte er zunächst als Nachwuchscoach weiter - mittlerweile ist er seit knapp vier Jahren als Chef-Coach tätig. Dardai etablierte Hertha im Mittelfeld der Tabelle, mit Tuchfühlung nach oben, zuletzt bestätigt beim 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg.

Grujic wird auch gegen Schalke beginnen

"Wir sind gut vorbereitet", kündigte Pal Dardai schließlich für das Spiel des Tabellen-Siebten gegen den Tabellen-Zwölften Schalke an. Was er damit genau meinte, wollte er nicht verraten. Der Respekt vor den mit diversen Problemen ringenden Gelsenkirchenern und vor allem vor deren Trainer Domenico Tedesco ist groß. Dardai wolle nichts sagen über Pressingverhalten oder darüber, wie tief die Herthaner gegen Schalke wohl stehen würden. Dann sei es nämlich einfacher für den gegnerischen Trainer, den er sehr schätze. "Er macht bestimmt eine Riesenanalyse über uns - und ist immer sehr gut vorbereitet", so Dardai. "Deswegen werden wir auch etwas Anderes machen als zuletzt".

Keine Überraschung: Mittelfeldspieler Marko Grujic, der nach seiner fünfwöchigen Verletzungspause (Bänderverletzung im Sprunggelenk) in Nürnberg recht überraschend in der Startformation auftauchte und fast eine Stunde durchhielt, wird auch gegen Schalke beginnen. "Er hat in Nürnberg nicht super gespielt, aber es reicht, was er gemacht hat", erklärte Dardai. "80 Prozent gewonnene Zweikämpfe, 92 Prozent Passquote - er gibt der Mannschaft Ruhe. Das brauchen wir. Wenn er sich noch steigert - wunderbar", beschreibt der Hertha-Coach die Möglichkeiten mit dem unverzichtbaren Serben.

Wie der Vater so der Sohn

Übrigens: Des Trainers Sohn wird wie sein Vater dem Verein weiter treu bleiben. Hertha BSC verlängerte den Vertrag mit dem 19 Jahre alten Palko Dardai am Donnerstag. Dardai Junior spielt seit 2011 bei Hertha und hat alle Jugend-Abteilungen des Vereins durchlaufen. Sein Bundesliga-Debüt hatte er in der vergangenen Saison gefeiert. Überflüssig zu erwähnen, dass auch die beiden weiteren Dardai-Söhne bei Hertha spielen. In Abwandlung des aktuellen Werbeslogans kann es für die Dardais also nur heißen: "In Berlin können wir nur eins sein: Herthaner."

