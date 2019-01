So richtig gemütlich waren die vergangenen Wochen nicht für Energie Cottbus. Nach und nach fielen Spieler aus, dann verabschiedete sich kurzfristig auch noch Kapitän Marc Stein. Nun steht das erste Pflichtspiel nach der Winterpause an. Von Andreas Friebel

Konkret fehlen im Kader von Wollitz: Tim Kruse (Achillessehnenanriss), Daniel Stanese (Mittelfußbruch), Niklas Geisler (Außenbandriss), Maximilian Zimmer (Kreuzbandriss), Fabio Viteritti (Außenbandriss), Marcelo (Innenbandanriss), Paul Gehrmann (Schulterverletzung) und Kevin Weidlich (muskuläre Probleme). Die Lausitzer werden deshalb gegen Wehen-Wiesbaden mit einer relativ jungen Mannschaft auflaufen. Denn obwohl Neuzugänge seit gut drei Wochen angekündigt sind, wird bis zum Wochenende offiziell nichts mehr passieren. "Wir werden bis Samstag nichts vermelden. Was aber nicht bedeutet, dass wir noch niemanden verpflichtet haben!"

"Ich muss nach vorn schauen, nicht zurück!"- so das Motto von Energie Trainer Claus-Dieter Wollitz vor dem Heimspiel gegen Wehen-Wiesbaden. Acht (!) Spieler fallen für das erste Pflichtspiel 2019 aus. Dazu kommt noch der überraschende Abgang von Marc Stein, der aus familiären Gründen am Montag seinen Vertrag auflöste. "Wir müssen jetzt mit dem, was vorhanden ist, versuchen erfolgreich zu sein. Ob uns das gelingt, werden wir am Samstag sehen", so der Cottbuser Trainer.

Claus-Dieter Wollitz gibt sich also geheimnisvoll. Warum, lässt der Cottbuser Trainer offen. Am Donnerstag kündigte er aber an, dass bis zum Schließen der Transferliste (31. Januar) "auf jeden Fall noch Verpflichtungen gibt". Welche Positionen das betrifft? Auch hier keine Antwort. Nach dem Abschied von Stein fehlt aber ein gestandener Innenverteidiger. Und mit dem längerfristigen Ausfall von Maximilian Zimmer, dürfte auch im offensiven Mittelfeld Handlungsbedarf bestehen.

Etwas auskunftsfreudiger gab sich Wollitz aber bei der Personalie Zimmer: Dieser fällt nach seinem Kreuzbandriss etwa ein halbes Jahr aus. Da Zimmers Vertrag aber im Sommer endet, wird ihn Energie bis Sommer 2020 verlängern. "Beide Seiten haben sich darüber verständigt", so Wollitz. "Er ist ein verdienstvoller Spieler. Wir wollten ihm mit dieser Entscheidung den Rücken stärken, so dass er mit Zuversicht in die Operation gehen kann." Weil die Kreuzbandverletzung kompliziert ist, wird der 26-Jährige erst im März operiert.