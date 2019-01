Der Verein spricht von einer "katastrophalen Diagnose": Mittelfeldspieler Maximilian Zimmer wird dem FC Energie Cottbus längere Zeit fehlen, er hat sich das Kreuzband gerissen. Das gaben die Lausitzer am Mittwoch bekannt. Für die Mannschaft ist diese jüngste Diagnose der nächste herbe Rückschlag im Abstiegskampf der 3. Liga. Der Klub spricht "von einem echten Schock".

Wann mit einer Rückkehr Zimmers zu rechnen ist, konnte der FC Energie nicht sagen. "Bei der leidgeplagten Vorgeschichte sind medizinische Prognosen im Moment nicht zu stellen", heißt es von Seiten des Vereins. Neben Zimmer fallen Tim Kruse (Achillessehnenanriss), Daniel Stanese (Mittelfußbruch), Marcelo de Freitas (Innenbandanriss), Fabio Viteritti (Außenbandriss), Paul Gehrmann (Schulterverletzung), Niklas Geisler (Außenbandriss) und Kevin Weidlich (muskuläre Probleme) aktuell im Mittelfeld aus.

Cottbus hatte kurz vor Weihnachten mit einem Sieg bei Hansa Rostock drei wichtige Punkte geholt, überwinterte so auf Tabellenplatz 14. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr steht am 26. Januar zuhause gegen Wehen Wiesbaden an.