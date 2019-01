"Das ist für uns erstmal sportlich aber auch menschlich ein herber Schlag. Marc war einfach ein Leader, auf den man zugehen und mit dem über alles sprechen konnte und er hat auch in den großen Spielen gezeigt, was für ein Kapitän er ist, hat uns geführt. Das hat ihn einfach ausgemacht und ihn schnell zu ersetzen, das wird nicht so leicht sein, menschlich sowieso nicht, aber man muss sportlich weiterschauen und gucken, dass der Verein weiter in der Liga bleibt."