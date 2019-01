"Wie sagt man so schön, der letzte Eindruck ist ja doch der, der bleibt - und der letzte Eindruck ist eine Katastrophe", konstatierte ein mächtig angefressener Michael Preetz nach dem letzten Spiel des Jahres, einem 1:3 in Leverkusen. Herthas Manager fehlte die Gier auf Siege. Zwar sind 24 Punkte nach der ersten Halbserie ein ordentliches Ergebnis, doch es war wieder einmal deutlich mehr drin für den Hauptstadtclub, auch deshalb sind die Verantwortlichen verärgert.

Stark angefangen und dann stark nachgelassen: Hertha BSC bezwang mit attraktivem Fußball Schalke, Mönchengladbach und sogar die großen Bayern (2:0). In der Hauptstadt entstand eine kleine Fußballeuphorie und die Fans träumten schon von der Champions League. Doch wie immer fehlte es Hertha an Konstanz. Im November gelang kein Sieg, dafür gab es zahlreiche Verletzungssorgen. Die Hinrunde wurde mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden abgeschlossen.

Zugänge sind nicht geplant. Alexander Esswein hat Hertha BSC auf Leihbasis in Richtung Stuttgart verlassen. Der Flügelspieler spielte in der Hinrunde bei Pal Dardai keine Rolle mehr. Weitere Abgänge wird es nicht geben. Die talentierten Nachwuchsspieler sollen sich im Verein weiterentwickeln. Viel interessanter dürfte der kommende Sommer werden: Gleich 15 Verträge laufen aus, darunter die der Leistungsträger Lustenberger, Ibisevic und Skjelbred. Die Rückrunde wird daher zeigen, wie sehr sich Hertha 2019 verändern will und muss.

Der Ungar ist gefordert und froh, dass sich das Lazarett langsam lichtet. "Wenn alle Spieler gesund sind, bin ich überzeugt, dass wir die beste Rückrunde spielen werden, seitdem ich hier Trainer bin", kündigt Dardai an. Worte an denen er sich messen lassen muss.

Am Saisonziel eines einstelligen Tabellenplatzes hat sich nichts geändert. Das Ziel ist einfach formuliert: mehr Punkte als in der ersten Saisonhälfte holen. "So allmählich darf man ruhig mal beweisen, dass man in der Lage ist, eine bessere Rückrunde als Hinrunde zu spielen", sagt Manager Preetz. 25 Zähler sind deshalb die Vorgabe. Dabei helfen würde die Form des Saisonstarts. Eine konstante Leistung würde das Umfeld in der Hauptstadt wieder etwas beruhigen und das über die Saison 2018/19 hinaus.