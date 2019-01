Hertha BSC hat den auslaufenden Vertrag von Mittelfeldspieler Per Skjelbred vorzeitig verlängert. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, wird der Norweger auch über den Sommer hinaus das blau-weiße Trikot tragen. Über die genaue Vertragsdauer machte der Bundesligist keine Angaben.

"Per ist ein absolutes Vorbild an Professionalität, Ehrgeiz und Fleiß", wird Manager Michael Preetz zitiert. "Er spielt inzwischen seit über fünf Jahren für Hertha BSC und hat sich seitdem immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er ist auf und neben dem Platz ein wichtiger Baustein, deswegen sind wir froh, dass er uns noch länger erhalten bleibt", so Preetz weiter.