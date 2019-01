Dass der gebürtige Berliner bis Saisonende auf Leihbasis mit Messi, Suarez und Co. um Titel spielt, ist die Krönung einer Karriere, die von Auf und Abs geprägt ist. Der 31-Jährige wurde vom talentierten Rohdiamanten zum Bad Boy, schließlich zum Vorbild - und hat es jetzt bis ganz nach oben geschafft.

Es ist fast noch untertrieben, wenn man von einer echten Überraschung spricht. " Boateng wechselt zum FC Barcelona " - diese Schlagzeile schlug am Montag in die Fußballwelt ein wie eine Bombe. Doch es ist nicht etwa Weltmeister Jerome, der sich dem spanischen Spitzenclub anschließt, sondern sein älterer Bruder Kevin-Prince.

Die Karriere von Kevin-Prince Boateng begann im Wedding. In der "Panke", einem Fußballkäfig unweit der Osloer Straße, verbrachte der Junge seine Freizeit. In Gummistiefeln kickte er mit seinen Brüdern George und Jerome.

Doch der schnelle Erfolg stieg dem Jungen, der in einfachen Verhältnissen groß wurde, zu Kopf. Mit teurem Schmuck behangen fuhr der junge Profi im schicken Wagen zum Training vor, doch auf dem Platz fehlte ihm die richtige Einstellung. "Ich bereue, dass ich erst so spät angefangen habe, Profi zu sein - professionell zu leben. Das hätte ich vielleicht schon früher bei Hertha machen sollen. Dann wäre meine Karriere vielleicht ganz anders verlaufen", sagte er in einem Interview 2016 rückblickend.

Aus dem angehenden Fußballstar wurde ein Bad Boy. Zu diesem Image trug auch sein Foul an Michael Ballack 2010 bei. Im Finale des FA Cups traf der für Portsmouth spielende Boateng auf den FC Chelsea. Nach einer Rangelei mit Michael Ballack foulte Boateng den Kapitän der deutschen Nationlmannschaft - die WM in Südafrika war für den verletzten Ballack vorbei, bevor sie begonnen hatte.