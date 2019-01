Alle vier Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Nachdem Aldo Kalulu die Schweizer schon in der 4. Minute in Führung brachte, konnte Sebastian Polter (21.) nach einer Flanke von Suleiman Abdullahi zum Ausgleich treffen.

Grischa Prömels (30.) Tor zur Führung für die Eisernen wurde wenig später von Ricky van Wolfswinkel (41.) erneut egalisiert.

"Einige Dinge haben gut geklappt, andere nicht so", resümierte ein insgesamt zufrieden wirkender Urs Fischer. "Bei den Gegentoren haben wir es dem Gegner zu leicht gemacht."