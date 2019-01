Trotz eisiger Temperaturen waren mehr als 2.500 Fans gekommen, um das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz zu unterstützen. Doch die Gäste aus Prag bestimmten zunächst das Spiel und näherten sich vor allem in Person von Samuel Tetteh immer wieder dem Cottbuser Tor. Der Ghanaer war es auch, der Energie-Keeper Avdo Spahic zum ersten Mal überwand und zur 1:0 Führung für Sparta Prag traf (33. Minute).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Alexandre Chipciu (50.) mit einem sehenswerten Schuss nach einer Direktabnahme auf 2:0. In der Schlussphase bestimmten die Gastgeber zwar das Spiel, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht mehr.

Am kommenden Samstag spielt Energie ab 14 Uhr ein weiteres Testspiel gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg. Am 26. Januar steigt Cottbus dann beim SV Wehen Wiesbaden wieder in den Ligabetrieb ein.