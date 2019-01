Beim zweitägigen 10. Fußball-Traditionsmasters in Berlin ist der Vorjahressieger Union Berlin im Halbfinale gescheitert. Die Köpenicker verloren am Samstag in der Berliner Max-Schmeling-Halle mit 4:6 gegen den späteren Sieger Bayer Leverkusen.

Das Spiel um Platz drei gegen den Karlsruher SC gewann Union im Neunmeterschießen mit 3:1. Das Finale entschied Leverkusen mit 10:3 gegen Borussia Dortmund für sich. Die Hertha-Altstars waren in der Gruppenphase gescheitert. Sie hatten dort u.a. gegen Union (2:2) gespielt.

Für das Siegerteam liefen so namhafte Ex-Profis wie Bernd Schneider, Ulf Kirsten oder Oliver Neuville auf. Union brachte Torsten Mattuschka, Steffen Baumgart oder Karim Benyamina aufs Parkett. Hertha hatte in Torwart Gabor Kiraly, Dariusz Wosz, Lewan Kobiaschwili und Marko Rehmer seine bekanntesten Spieler.

Insgesamt nahmen acht Mannschaften mit ihren Altstars an dem Turnier teil, neben Union, Hertha, Leverkusen, Dortmund und dem KSC auch Sparta Prag, Tottenham Hotspur und der FC Barcelona. Das erstmals an zwei Tagen veranstaltete Turnier lockte am Freitag 7.449 Besucher in die Max-Schmeling-Halle. Am Samstag war sie mit 8.000 Zuschauern ausverkauft.