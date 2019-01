Der schwedische Flügelstürmer Simon Hedlund verlässt Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin und wechselt zum dänischen Erstligisten Bröndby IF in Kopenhagen. Wie die Köpenicker am Freitag mitteilten, wird der 25-jährige Schwede auch nicht mehr mit dem Team ins Trainingslager nach Spanien reisen, sondern einen Medizincheck bei Bröndby IF absolvieren.