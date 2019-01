Fußball-Zweitligist Union Berlin muss das Winter-Trainingslager in Spanien ohne Joshua Mees fortsetzen. Der Mittelfeldspieler, der seit Sommer für die Köpenicker aufläuft und in der Hinrunde drei Tore erzielte, verletzte sich in Jerez de la Frontera am rechten Oberschenkel und wird nun die Reha in Berlin fortsetzen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.



Auch Sebastian Polter musste kurzfristig mit dem Training in Andalusien aussetzen. Die Fußverletzung, die er sich am Dienstag zugezogen hatte, lasse ab Donnerstag aber wohl wieder eine Teilnahme am Mannschaftstraining zu, hieß es weiter.

Die Eisernen bereiten sich noch bis zum 20. Januar in Spanien auf die Rückrunde in der Zweiten Liga vor. Am 31. Januar steht dann das erste Pflichtspiel des neues Jahres gegen den 1. FC Köln an.