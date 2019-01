Am 23. Dezember endete das Fußballjahr von Union Berlin: Über Weihnachten und Neujahr konnten Mannschaft und Fans entspannen. Gut drei Wochen vor dem ersten Punktspiel geht es wieder in die Vorbereitung - allerdings nicht komplett im kalten Köpenick.

16 Grad, sonnig bis leicht bewölkt – das sind die Aussichten für das Wochenende in Andalusien. Und die sind keinesfalls nur für Urlauber interessant, sondern auch für die Mannschaft von 1. FC Union Berlin. Am Samstag startet im spanischen Jerez de la Frontera das Trainingslager des Fußball-Zweitligisten.

Doch zuvor ist die Mannschaft noch in der weitaus kühleren Heimat in die Vorbereitung auf die verbleibende Rückrunde gestartet. Trainer Urs Fischer versammelte in der ersten Einheit nach der Winterpause am Montagvormittag bei unwirtlichem Wetter 28 Profis auf dem Platz. "Da der Urlaub jetzt nicht besonders lang war, ging es zügig los. Der Trainer hat ein paar Worte zu uns gesagt. Wir wissen, dass wir von Beginn an gut arbeiten müssen", sagte Kapitän Christopher Trimmel. "Wir müssen aber nicht groß hereinkommen. In zwei Wochen verlernt man das Fußballspielen nicht."