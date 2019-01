Stefan Kretzschmar: Ich glaube schon, dass das Halbfinale möglich ist. Ich bin sehr optimistisch, was unsere Mannschaft angeht. Wir haben eine machbare Vorgruppe, in der nur Frankreich ein ernstzunehmender Konkurrent ist. In der Hauptrunde haben wir dann ein brutales Programm. Hier dürfen wir wahrscheinlich kein Spiel verlieren. Wenn wir aber den Spirit der Vorrunde aus Berlin mit nach Köln nehmen können, dann haben wir wirklich eine Chance auf das Halbfinale.

rbb|24: Stefan Kretzschmar, die Handball-WM im eigenen Land steht an. Was ist drin für die deutsche Mannschaft?

Auf die Heim-WM in diesem Jahr folgt eine Heim-EM 2024. Sie haben große Turniere in Ihrer Karriere nur im Ausland erlebt. Wie sehr bedauern Sie das?

Dieser Titel liegt ja erst zwei Jahre zurück. Es ist nicht so, als hätten wir jetzt wie in vergangenen Jahren zehn oder 15 Jahre keinen Titel geholt. Wir sind 2016 Europameister geworden mit einer Generation, die nach wie vor Bestand hat. Man muss wissen, dass im Handball acht Nationen weltweit immer um die Medaillen mitspielen. Es ist nicht so, dass wir den einen großen Favoriten haben. Frankreich steht mit Sicherheit noch ein wenig über allem. Die anderen sieben Mannschaften bewegen sich alle auf demselben Niveau. Dazu gehört Deutschland auch.

Soviel zur Handball-WM. Sprechen wir über Stefan Kretzschmar. Es gab Zeiten, in denen sie mit grünen Haaren auf der Platte standen. Was ist aus dem Handball-Punk in Ihnen geworden?

Der ist irgendwann begraben worden. Irgendwann kam eine Zeit, in der das ein bisschen albern wurde. Man kommt in ein Alter, in dem die Piercing-Ringe weniger werden und dann ganz entfernt werden. Das ist zum einen nicht mehr der Zeitgeist und zum anderen passt es nicht mehr zum Alter. Ich glaube, dass man sich über einige Dinge im Alter mehr Gedanken macht und auch diese rebellische Phase irgendwann hinter sich lässt, Verantwortung übernehmen muss - und dann nimmt man hoffentlich eine gewisse Entwicklung. Das ist mir in den letzten Jahren meiner Meinung nach gut gelungen.