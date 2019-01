DHB-Pokal: Auslosung des Final Four Turniers

Die Füchse Berlin treffen im Halbfinale des DHB-Pokals auf den Rekordsieger THW Kiel. Das ergab die Auslosung am Dienstagnachmittag. Das Final Four-Turnier mit den Halbfinals und der Finalpaarung im Deutschen Pokal wird am 6. und 7. April in Hamburg stattfinden.