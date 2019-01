Nach der Vorrunde in Berlin ist vor der Hauptrunde in Köln. DHB-Vizepräsident Bob Hanning spricht im Interview mit rbb|24 über die kommenden Gegner, die wichtige Rolle von Silvio Heinevetter und schwärmt vom Berliner Publikum bei der Handball-WM.

Bob Hanning: Ja, das hoffen wir natürlich sehr. Alles was wir uns von Berlin erwartet haben, hat Berlin zu 100 Prozent erfüllt. Den Schwung von Berlin nehmen wir jetzt mit nach Köln und freuen uns auf die dortigen Aufgaben.

rbb|24: Herr Hanning, die Stimmung in Berlin während der Vorrunde der Handball-WM wurde hochgelobt und die Spieler schwärmten von der Atmosphäre. Erhoffen Sie sich diesen Schwung jetzt mit in die Hauptrunde nach Köln nehmen zu können?

Das Spiel gegen Russland ist definitiv anders zu bewerten als das Spiel gegen Frankreich. Wir haben gegen die Russen einfach versucht, hinten heraus das Spiel zu verwalten. Das ist uns nicht gelungen. Gegen die Franzosen haben wir hingegen ein überragendes Spiel gemacht. Da waren wir auf maximaler Augenhöhe. Frankreich hat glücklich in der letzen Minute den Ausgleich erzielt. Letzten Endes waren wir aber mehr als auf Augenhöhe gegen den amtierenden Weltmeister. Da war am Ende viel mehr Stolz als Frust zu spüren.

Das letzte Spiel gegen Serbien wurde deutlich gewonnen. Davor gab es zwei Rückschläge durch späte Ausgleiche in der Schlussminute. Konnte die Mannschaft diese durch das erfolgreiche letzte Spiel abschütteln?

Mittwoch 23.01. 20:30 Uhr: Deutschland vs. Spanien

Montag 21.01. 20:30 Uhr: Kroatien vs. Deutschland

Samstag 19.01. 20:30 Uhr: Deutschland vs. Island

Wenn man es gewinnt auf jeden Fall. Wenn man es verliert, war es der falsche Gegner (lacht). Man muss klar sagen, dass die Isländer eine richtig gute Mannschaft sind. Allerdings gilt auch hier: Wenn wir unsere Leidenschaft nach oben fahren und diese Leidenschaft, gepaart mit dem Publikum im Rücken, den Isländern entgegensetzen, haben wir gute Chancen. Wir sind - vielleicht mit Ausnahme von Aron Pálmarsson, der ein Ausnahmespieler im Welthandball ist - auf jeder Position besser besetzt. Und selbst gegen Pálmarsson sind wir in der Mitte mit Fabian Wiede und Martin Strobel bestens aufgestellt.

In der Hauptrunde geht es gegen Island, Kroatien und Spanien. Island ist der vermeintlich leichteste und erste Gegner. Ist es ein Vorteil mit einem leichteren Gegner in die Hauptrunde zu starten?

Bundestrainer Christian Prokop hat vor der Hauptrunde Kai Häfner für Franz Semper nachnominiert. Das ist kein verletzungsbedingter Wechsel. Was möchte der Bundestrainer damit erreichen?

Steffen Weinhold war in den letzten Tagen verletzt. Zwar ist die Verletzung auskuriert aber noch nicht so weit, dass man sagen könnte: "Das geht zu 100 Prozent gut.". Deshalb ist es jetzt in der Hauptrunde gegen die Weltklasse-Mannschaften wichtig auf Erfahrung zu setzen. Diesen Schritt hat der Bundestrainer durch den Wechsel gemacht.

Das Interview führte Jonas Bürgener.