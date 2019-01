Bild: imago/wolf-sportfoto

Interview | Bob Hanning zur Handball-WM - "Wir sollten versuchen, die Kräfte zu verteilen"

22.01.19 | 12:19 Uhr

Mit einem Sieg gegen Kroatien hat sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft für das WM-Halbfinale qualifiziert. Im Interview spricht DHB-Vizepräsident Bob Hanning über die Verletzung von Martin Strobel und die möglichen Halbfinalgegner.

rbb|24: Herr Hanning, schöne Grüße nach Köln. Wie sieht es denn da so aus, ist der Dom schon in Schwarz-Rot-Gold angemalt? Bob Hanning: (lacht): Er war heute Nacht schon so angestrahlt. Nein, Spaß! Aber man könnte sich das fast so vorstellen, weil: So wie Köln hier gerade austickt, wäre das keine Überraschung.

Das Halbfinale ist erreicht, aber die Mannschaft hat Spielmacher Martin Strobel mit einem Innenband- und Kreuzbandriss verloren. Wie ist da die Stimmung im Team?



Das muss man schon sagen, das tut unglaublich weh, weil er natürlich zusammen mit unserem Berliner Fabian Wiede der klassische Spielmacher war und gerade mit Kreativität geglänzt hat. Und das tut natürlich auch für den Jungen extrem weh. Wenn Sie gestern dabei gewesen wären, als er aus dem Krankenhaus gekommen ist und noch zu der Mannschaft gesprochen hat, beim späten Abendessen nachts um eins - da hätte sich der eine oder andere die Tränen nicht verkneifen können, so ging es mir auch. Wie positiv er über die Leistung der Mannschaft und über seinen Traum gesprochen hat, das waren sehr, sehr bewegende Worte."

Ein Wechselbad der Gefühle gab es auch schon während des Spiels: Mitte der zweiten Halbzeit führte Deutschland erst mit drei Toren Vorsprung, geriet dann aber in Rückstand. Wie ging es Ihnen da? Wir haben ja gewusst, wie viel auf dem Spiel stand. Neben dem Erreichen des Halbfinales ging es auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Also das war schon extrem. Wenn du weißt, dass so etwas oft an einem Ball hängt, und du dann siehst, dass unsere beiden Außenspieler Gensheimer und Groetzki ein ums andere Mal die freien Bälle nicht machen - klar denen steht auch mal ein schlechtes Spiel zu, aber das muss ja nicht ausgerechnet gestern sein. (lacht)

Der Halbfinalgegner wird aus dem Kreis Dänemark, Norwegen, Schweden kommen – gibt es einen Wunschgegner?

Also man muss sagen: Am vermeidlich stärksten sind natürlich die Dänen und ich gehe auch davon aus, dass die Dänen sich durchsetzen auf Platz eins - und die Norweger, die auch eine sehr gute Mannschaft haben, auf Platz zwei kommen. Jetzt ist es müßig, darüber nachzudenken, ob ein Halbfinale in Hamburg gegen Dänemark nicht leichter zu spielen ist, als gegebenenfalls ein Finale gegen Dänemark in Dänemark. Aber ich glaube, wir sollten es so nehmen, wie es ist. Wir sollten versuchen im Spiel gegen Spanien die Kräfte zu verteilen, damit wir nicht eine so unfassbare Belastung haben und dann gegen die Mannschaft spielen, die das Papier hergibt. Das Interview mit Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballverbandes und Manager der Füchse Berlin, führte Martin Krebbers für Inforadio. Dieser Text ist eine redigierte und gekürzte Fassung. Sendung: Inforadio, 22.01.2019, 08.15 Uhr