Heute muss sie darüber schmunzeln. Wenn ihr Sohn am Freitag (20:30 Uhr, live in der ARD) im WM-Halbfinale gegen Norwegen aufläuft, ist es schon sein 74. Länderspiel. Er wird dann wieder im Fokus stehen: Fabian Wiede, der Mann mit den Matchwinner-Qualitäten.

Am Ende gewinnt Deutschland. Fabian Wiede wird vor knapp 20.000 Zuschauern in der Arena in Köln als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Es ist nur einer von vielen Glanzmomenten des Rückraumspielers der Füchse Berlin. Sechs Tore macht Wiede insgesamt gegen Kroatien, dazu kommen viele wichtige Anspiele. Das Team überschüttet ihn nach der Partie mit Lob, die Mannschaftskameraden sprechen ihm einen "Löwenanteil am Sieg" zu, attestieren ihm "unfassbare Cleverness".

Auf dem Feld ist das ganz anders, da übernimmt der 24-Jährige Verantwortung - auch und gerade dann, wenn es brenzlig wird. So wie beim Spiel gegen die Kroaten, als für das deutsche Team Mitte der zweiten Halbzeit wenig geht. Aus einer 18:15-Führung wird binnen weniger Minuten ein knapper Rückstand. Die vorzeitige Halbfinal-Qualifikation wackelt. Deutschland ist in Ballbesitz, der Schiedsrichter zeigt bereits Zeitspiel an, jetzt muss der Abschluss kommen.

Hanning hat Wiede als Spieler wohl am meisten gepägt. In Berlin, bei den Füchsen, ist er zum Gewinnertypen geworden. Mit 15 Jahren kam der Linkshänder in die Hauptstadt. Hanning wollte den Teenager, der damals beim VfL Potsdam am Handball-Stützpunkt spielte, für den Rückraum. Aber der Junge wollte zunächst nicht, in der brandenburgischen Landeshauptstadt lief es eigentlich ganz gut für ihn. "Aber dann hat Fabi gesehen, wie sich die Jungs in Berlin weiterentwickeln" erzählt Katrin Wiede, "und dass er zusehends stagniert."

Wiede selbst hat inzwischen oft gesagt, es sei die wichtigste Entscheidung seines Lebens gewesen, zu den Füchsen zu gehen. "Er wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn er den Schritt nicht gegangen wäre", betont auch seine Mutter. "Typische Teenager-Probleme", hätten sich damals gezeigt, Wiede fing zum Beispiel an zu rauchen. Aber Bob Hanning forderte den jungen Wiede heraus, brachte ihn an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Vier Jahre in Folge wurde er Deutscher Meister, einmal mit der B- und dreimal mit der A-Jugend. Hanning habe ihren Sohn zum Profi gemacht, sagt Katrin Wiede, "mit einer geilen Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche".