"Aktuell ist er dabei, erste Spuren im Profifußball zu hinterlassen. Wir wollen ihn weiter fördern und ihn auf seinem Weg unterstützen", erklärte Manager Michael Preetz am Donnerstag. Dardai Junior spielt seit 2011 bei Hertha und hat alle Jugend-Abteilungen des Vereins durchlaufen.

"Hertha BSC ist mein Verein, seit ich ein kleiner Junge bin. Jeder kennt diese besondere Verbindung, die ich zum Club habe", wird Palko Dardai in einer Vereinsmitteilung zitiert. In der vergangenen Saison hatte er in Bundesliga und Europa League sein Debüt gefeiert. In dieser Spielzeit zählt er fest zum Profikader der Blau-Weißen. Fünf Einsätze in der Liga und einer im DFB-Pokal stehen zu Buche.