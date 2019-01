imago/Camera4 Audio: radioBerlin 88,8 | 17.01.2019 | Interview mit Manfred Sangel | Bild: imago/Camera4

Interview | "Hertha-Echo" hört auf - "Wir haben Aufbauarbeit für den Verein geleistet"

19.01.19 | 15:09 Uhr

Manfred Sangel hat zwei Leidenschaften: Hertha BSC und Radio machen. 30 Jahre hat er in seiner Sendung "Hertha-Echo" die Aufs und Abs des Vereins begleitet. Am 16. Februar geht er das letzte Mal on air. Aber vielleicht gibt es im Mai eine Sondersendung.

rbb: Am 16. Februar 1989 sind Sie mit der ersten Sendung vom "Hertha-Echo" on air gegangen. Zu dieser Zeit lief es bei Hertha BSC nicht sonderlich gut. Haben sie die Sendung ins Leben gerufen, um den Verein aufzupäppeln oder hatten Sie einfach Lust Radio zu machen? Manfred Sangel: Es ist eine Kombination von beidem. Aber der Grundgedanke kam zustande, weil es Hertha nicht besonders gut ging. Wir waren zwei Jahre in der damaligen Berliner Oberliga und über Hertha hat eigentlich keiner berichtet. Das hat mich sehr geärgert. Offensichtlich hat es auch nicht so viel Leute interessiert. Und in Berlin gab es das Kabel-Pilotprojekt, wo die Haushalte verkabelt wurden und somit sind dann auch Sender entstanden. Ich war eines der Gründungsmitglieder beim Offenen Kanal, wo ich selber Sendungen gemacht habe. Deshalb kam die Idee auf, den Verein zu unterstützen und ich bin auf Hertha zugegangen. Und es hat geklappt.

Sie hatten Erfolg mit Ihrer Idee, alle vom Verein waren bei Ihnen im Radio. Hat es den Spielern Spaß gemacht, mit Ihnen - einem Fan - zusammen zu arbeiten? Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie Spaß hatten. Ob es Spieler, Manager, Trainer oder andere im Verein waren. Sie haben sich auch wohlgefühlt, weil sie gemerkt haben, dass sie keine dussligen Fragen gestellt bekommen. Warum sie das Tor nicht getroffen haben, wussten sie selber. Wir haben, auch wenn wir vielleicht nicht so kritisch waren wie die normalen Journalisten, schon versucht, ein Stück weit zu kritisieren - aber nie zu scharf. Bei uns sollten sie sich wohlfühlen. Am Ende könnte man vielleicht sogar sagen, dass wir versucht haben, hier und da auch mal Aufbauarbeit und Motivation zu leisten.

Also ein bisschen wie ein Ersatztrainer. Sind Sie ein bisschen stolz auch auf den Erfolg - auch persönlich? Wir haben das Auf und Ab des Vereins immer begleitet. Es gibt ein paar Eckpunkte, wie die Auf- und Abstiege oder die sportlichen Erfolge, wie die Teilnahme beim Uefa-Pokal oder bei der Champions League. An den Pokal oder die Meisterschaft will ich gar nicht denken, die wir leider nicht geschafft haben. Aber das ist tatsächlich die einzige Hintertür, die wir uns noch offen lassen. Sollten wir in diesem Jahr ins Pokalendspiel kommen, wird es eine Sondersendung geben.

Sie sind in der Ostkurve groß geworden. Was bedeutet Ihnen das? Ich bin mit Hertha groß geworden. Das ist mein Verein, der mir von meinem Vater in die Wiege gelegt wurde. Da ich in allen Belangen ein sehr treuer oder treu-doofer Mensch bin, bin ich natürlich dabei geblieben. Für mich gab es überhaupt keine Alternative. In den ersten Jahren waren Blau-Weiß 90 und Tennis Borussia die großen Konkurrenten von Hertha. Für mich hat sich nie die Frage gestellt, welche Farben und welche Fahne ich trage.

Warum ist am 16. Februar Schluss mit dem Hertha-Echo? Dabei spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Ich habe vor ein paar Jahren gesagt, wenn ich das Gefühl habe, das entwickelt sich zum "Senioren-Echo" sollte man drüber nachdenklich werden. In diesem Jahr werde ich 60. Es fällt mir schon ein bisschen schwerer, mich nach der Arbeit zu motivieren. Mich an den Computer zu setzen, Beiträge und Berichte einzusprechen und zu bearbeiten. Die Sendung selber ist eigentlich das geringste Übel. Das macht Spaß, ich gehe nach der Arbeit ins Studio und freue mich, wenn ein Gast kommt. Oder wir haben meistens auch ein Live-Telefonat. Das ist tatsächlich mit einer der Besonderheiten, dass nahezu 90 Prozent aller Telefoninterviews tatsächlich alle live waren und nicht aufgezeichnet wurden.

Was machen Sie nach der letzten Sendung? Treffen Sie nochmal den Verein, lassen die Sie hochleben oder gehen Sie einfach nach Hause? Wir haben zwei Stunden Live-Sendung geplant. Danach werden wir im kleinen Kreis auf das Team mit einem Sekt anstoßen. Danach gehen wir ins Olympiastadion, wo Hertha gegen Werder Bremen um 18:30 Uhr spielen wird. An meiner Liebe zur Hertha wird sich nichts ändern. Der Verein braucht keine Sorge haben, dass sich die Stimme von Manne Sangel nicht mehr erhebt. Sie erhebt sich dann vielleicht an anderer Stelle. Schauen wir mal. Vielen Dank für das Gespräch!



Das Gespräch mit Manfred Sangel führte Ingo Hoppe für radioBerlin 88,8. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das komplette Interview können Sie oben im Beitrag nachhören.