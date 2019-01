Wir haben als Mannschaft funktioniert und viele Sachen einfach gehalten. Wir wollten keine Show bieten, sondern unseren Stiefel runterspielen. Wir wussten in der K.o.-Phase, dass wir in jedem Spiel der Außenseiter sind. Deshalb war der Druck immer bei den anderen. Jeder in der Mannschaft wusste, was seine Rolle ist und die hat er erfüllt. Keiner hat sich beschwert, weil er mehr oder weniger gespielt hat. Man ist zusammengewachsen und dabei kann einiges entstehen. Am Ende des Tages haben wir wirklich eine tolle Mannschaft gehabt.