173 Tage nach seinem schweren Sturz bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin steht Lucas Jakubczyk vor seinem Wettkampf-Comeback. Der 33-jährige Berliner wird am kommenden Freitag beim Istaf Indoor auf die Bahn gehen. Über die Hallen-Distanz von 60 Metern erwartet den Mann vom SCC Berlin bei seinem Auftakt im WM-Jahr harte Konkurrenz.

Zudem werden der mehrfache Europameister Churandy Martina (Niederlande) und der EM-Zweite Reece Prescod (Großbritannien) auf der 60-Meter-Distanz an den Start gehen.

Jakubczyk humpelte anschließend bitter enttäuscht und dick bandagiert mit Turban von der blauen Bahn. Die Diagnose, die wenig später folgte, lautete: Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel, Schnitt- und Schürfwunden sowie leichte Prellungen. Inzwischen kann der Berliner darüber schmunzeln: "Falls die Leute mich nicht mehr erkennen, setze ich zur Not auch wieder einen Turban auf", scherzte der Berliner vor seinem Heimspiel beim Istaf Indoor.

Unter anderem trifft Jakubczyk mit Julian Reus auf einen weiteren deutschen Top-Sprinter. Er war damals - im August 2018 - im Olympiastadion ebenfalls in den Sturz involviert, der der deutschen Staffel beim letzten Wechsel die Chancen auf eine Medaille in der 4x100-Meter-Staffel kostete. Und auch Reus verletzte sich schwer, als er über den strauchelnden Jakubczyk stürzte.

Auch in weiteren Disziplinen sind Top-Athleten dabei: So wird etwa Zehnkampf-Europameister Arthur Abele (SSV Ulm) über 60 Meter Hürden starten. Europas Beste im Weitsprung, Malaika Mihambo (TSV Oftersheim), in die Sandgrube springen. Und Sprinterin Gina Lückenkemper ihr erstes Rennen für den SCC Berlin laufen.

Zudem gibt es eine Premiere: Erstmals werden in der Arena am Ostbahnhof im Diskuswerfen Frauen gegen Männer antreten. Vier Frauen wollen dem Männer-Quartett mit Olympiasieger Christoph Harting (ebenfalls Berlin) Paroli bieten. Spannung ist durchaus angesagt, denn die Zwei-Kilo-Scheibe der Männer ist doppelt so schwer wie der Frauen-Diskus.

Für das weltweit größte Leichtathletik-Hallenmeeting sind nach Mitteilung der Veranstalter bereits über 11.500 Karten verkauft worden. Nur noch knapp 1.000 Tickets sind verfügbar.