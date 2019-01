Das Hin und Her hat ein Ende. Seit Montag steht fest: Der Berliner Boxer Jack Culcay kämpft am 13. April um seine WM-Chance im US-amerikanischen Minnesota. Sein Gegner für den Kampf ist bereits seit geraumer Zeit bekannt, es ist der in den USA lebende Ukrainer Sergej Derevyanchenko.

Ursprünglich war es Culcays ausdrücklicher Wunsch gewesen, das Aufeinandertreffen in seiner Geburtsstadt Ambato in Ecuador austragen zu lassen, doch das scheiterte am Ende an 30.000 Euro. Denn beide Teams konnten sich nicht auf die Modalitäten - darunter auch der Austragungsort des Duells - einigen. Also ordnete der Weltverband eine Versteigerung ("purse bid") an.