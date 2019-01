Der tunesische Nationalspieler Wael Jallouz verlässt den Handball-Bundesligisten Füchse Berlin nach nur einem halben Jahr vorzeitig. Der Haupstadtclub und der FC Barcelona einigten sich auf ein Ende des Leihgeschäfts. Das teilten die Füchse am Dienstag mit. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler wird demnach bereits zum Neustart nach der Weltmeisterschaft erneut auf Leihbasis zum französischen Club Chartres Métropole gehen.

Jallouz war vor Saisonbeginn als Ersatz für den verletzten Stipe Mandalinic verpflichtet worden und sollte eigentlich die komplette Spielzeit bei den Berlinern bleiben. Er kam in der Bundesliga insgesamt 14-mal zum Einsatz und erzielte dabei acht Treffer bei 22 Versuchen. Die Füchse starten am 7. Februar beim TBV Lemgo Lippe in den Rest der Rückrunde. Nach 19 Spielen sind die Berliner Tabellenfünfter.