"Ich kann gar keine Spikes anziehen. Deshalb musste ich schweren Herzens absagen", bestätigte der Ulmer am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Abele wollte beim Leichtathletik-Hallenmeeting über die 60 Meter Hürden an den Start gehen.

Zehnkampf-Europameister Arthur Abele hat kurzfristig seinen Start beim ISTAF Indoor am Freitag in Berlin abgesagt. Der 32-Jährige erlitt eine Kapselzerrung im rechten Sprunggelenk.

"Ich wollte kein Risiko eingehen, die Problematik wäre zu groß geworden, denn ich will ja Anfang März bei der Hallen-EM in Glasgow starten", erklärte der älteste Zehnkampf Europameister der Geschichte.

"Und Mitte Februar will ich mich ja auch bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig zeigen", sagte der WM-Neunte von 2007. In Glasgow startet Abele im Hallen-Siebenkampf.