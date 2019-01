imago/Camera 4 Video: rbb UM6 | 31.01.2019 | Uri Zahavi | Bild: imago/Camera 4

Berliner Leichtathlethik-Event - Lückenkemper ist der Star beim ISTAF Indoor

31.01.19 | 20:45 Uhr

Das ISTAF Indoor lockt auch diesmal wieder die weltbesten Leichtathleten in die Hauptstadt. Erstmals wird Gina Lückenkemper für einen Berliner Verein an den Start gehen. Und in einer Sportart treten Männer und Frauen erstmals gegeneinander an.



Bei Gina Lückenkemper flossen schon vor dem Wettkampf die Tränen. Als die Sprinterin am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem ISTAF Indoor ihren Silberlauf von den Europameisterschaften in Berlin 2018 sah, konnte sie ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. "Das sind Freudentränen, da kommt alles wieder hoch", erzählte die 22-Jährige. Die Hauptstadt ist für die Sprinterin ein ganz besonderer Ort. "Ich habe in Berlin den Start meiner Profikarriere als Leichtathletin gehabt. Deshalb hat Berlin eine große Bedeutung in meiner Karriere." Lückenkemper ist hier Publikumsliebling - und seit kurzem ist Berlin auch ihre sportliche Heimat.



Lückenkemper freut sich auf "wahnsinnige Unterstützung"

Im November gab die schnelle Frau ihren Wechsel zum SCC Berlin bekannt. Am Freitagabend (ab 18 Uhr im ARD-Livestream) geht sie beim ISTAF Indoor erstmals als Berlinerin an den Start - ausgerechnet über die ungeliebten 60 Meter. Denn der Start zählt eigentlich nicht zu Lückenkempers Stärken. Auf der blauen Bahn freut sie sich deshalb besonders auf die Unterstützung der Zuschauer. "Das Berliner Publikum ist bisher immer wahnsinnig unterstützend gewesen. Ich hoffe, dass wir wieder so eine Atmosphäre genießen können."



Kampf der Geschlechter im Diskuswurf

12.000 Tickets wurden bereits verkauft. Die Zuschauer erwartet dabei eine Weltpremiere: Erstmals treten Männer und Frauen im Diskuswerfen gegeneinander an. In 16 Duellen kämpfen sie um Punkte, um den Kampf der Geschlechter für sich zu entscheiden. "Das wird cool, denn da spielt auch die Taktik eine Rolle", sagte Meeting-Direktor Martin Seeber. Auch Olympiasieger Christoph Harting will sich dieses einmalige Duell nicht entgehen lassen - und auch sein Bruder Robert wird erwartet. Der Ältere der Harting-Brüder hat im September beim ISTAF seine Karriere beendet, will sich aber das Leichtathletik-Spektakel nicht entgehen lassen. "Das wird cool: Da setze ich mich oben zwischen die Fans, da ist es schön warm, und dann gehe ich was essen", sagte Harting und lacht.

Überflieger hautnah erleben

Große Spannung verspricht auch der Stabhochsprung-Wettkampf der Männer. Denn mit Weltmeister Sam Kendricks, Olympiasieger Thiago Braz da Silva und Piotr Lisek, der am Mittwoch das Springer-Meeting in Cottbus gewann, ist das Feld hochkarätig besetzt. Der US-Amerikaner Kendricks will sich von der Kulisse zu Höhenflügen tragen lassen, denn "12.000 Menschen können einen Athleten wirklich beeinflussen." "Fünf Meter neben der Stabhochsprunganlage zu sitzen. Ich glaube, das gibt es in keinem Stadion der Welt", wirbt Meeting-Direktor Seeber.



zeitplan Die Wettkämpfe in der Übersicht 18 Uhr: Eröffnung 18:20 Uhr: Stabhochsprung (Männer) 18.40 Uhr: Weitsprung (Frauen) 19.35 Uhr Finale 60 m Hürden (Männer) 19.45 Uhr Finale 60 m Hürden (Frauen) 19.55 Uhr Finale 60 m Sprint (Männer) 20.05 Uhr Finale 60 m Sprint (Frauen) 21 Uhr: Diskus (Frauen vs. Männer)

