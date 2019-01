Herbert Ulonska hat einen Wunsch. "Dass wir wieder ein volles Haus haben", sagt der Gründer des traditionsreichen Springreit-Turniers im brandenburgischen Neustadt (Dosse). Ulsonka hat bei dem Wettbewerb ein beeindruckendes Feld von Reitern und Pferden an den Start gebracht.

Unter anderem ist Publikumsliebling Holger Wulschner aus Wriezen dabei. Der kann sich nicht erinnern, das Turnier in Neustadt an der Dosse jemals ausgelassen zu haben. "Man hat Top-Bedingungen", schwärmt der 55-Jährige. "Wir haben eine super Abreiterhalle, eine große Turnierhalle - die Pferde können sich in Ruhe an die Atmosphäre solcher Turniere gewöhnen."