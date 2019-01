Quiz | Istaf Indoor

Gewinnen Sie Karten für das Leichtathletik-Fest in der Mercedes-Benz-Arena

Inzwischen schon zum sechsten Mal findet am 1. Februar 2019 das Istaf Indoor statt. Die weltweit größte Leichtathletik-Veranstaltung unter einem Hallendach hat sich etabliert. Elf Medaillengewinner der EM vom vergangenen Jahr gehen an den Start. Und auch Sie können dabei sein: Unter allen Teilnehmenden, die die drei Fragen korrekt beantworten, verlost rbb|24 5x2 Tickets für die Veranstaltung.



Einsendeschluss: Donnerstag, 31. Januar 2019, 18 Uhr. Die Gewinner werden am 31.1.2019 bis 20 Uhr benachrichtigt. rbb-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.