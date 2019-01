Jetzt wird’s schmutzig – rund 600 Radsportler wühlen sich am Wochenende durch Sand und Matsch in Kleinmachnow. Was treibt Menschen an, sich bei Regen und Kälte durch den Wald zu mühen? Philipp Laberenz über die Faszination Radcross.

"Es ist zwar nicht angenehm, bei so einem Wetter zu fahren", sagt Hanka Kupfernagel, die Brille beschlagen, das Gesicht gezeichnet von der Anstrengung auf matschigem Grund. "Aber irgendwo auch cool." Kupfernagel ist die überragende deutsche Fahrerin der vergangenen zwei Jahrzehnte. Seit 1991 international am Start, fuhr die Rennfahrerin auf und neben der Straße zu etlichen nationalen wie internationalen Titeln, gewann 2000 eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Sidney. Vor mehr als zwei Jahren verabschiedete sie sich dann vom Wettkampfzirkus - nur mit dem Radcross hat sie nicht recht abgeschlossen, gibt die 44-Jährige zu: "Ich bin ja kein Profi mehr, sondern habe mir einen verrückten Traum verwirklicht." Einmal noch bei einer deutschen Meisterschaft antreten, der Gedanke ließ sie nicht los. "Und als ich gehört habe, dass die ­­­in Kleinmachnow stattfinden würde, war mir sofort klar: Dafür fange ich noch einmal an."

Ein trüber brandenburgischer Wintertag. Feiner Regen, leichter Wind. Kein Sonnenstrahl durchdringt die tiefhängende Wolkendecke. Aber die Radsportler, die am Wochenende in Kleinmachnow den märkischen Sandboden umpflügen, sind auch nicht wegen des Wetters gekommen.

Wenn so Fahrer und Fahrrad gemeinsam diesen kurzen, knackigen Leidensweg bezwingen, erkennt Mike Kluge eine philosophische Tiefe in dieser Prozedur: "Mit dem Rad spürt man genau, wo man drüberfährt und was man gut macht, was man schlecht macht", sagt der bis heute letzte deutsche Cross-Weltmeister. Mensch und Maschine litten einmütig – zumal bei dieser Witterung. "Damit wird eine andere emotionale Verbindung hergestellt, eine andere Leidensfähigkeit geschaffen. Und manche Menschen suchen so etwas im Leben, manchmal will man sich ein bisschen quälen", sagt Kluge.

Für andere sind die Schlammschlachten zur kalten Jahreszeit bloß kurzweilige Zerstreuung. "Im Winter ist es voll die Abwechslung", sagt Titelverteidigerin Elisabeth Brandau, mehrfache Deutsche Meisterin im Mountainbike und Radcross. "Ich halte mich fit und habe Spaß damit." In Kleinmachnow siegt 33-Jährige mit großem Vorsprung auf Hanka Kupfernagel. Ihre Konzentration gehört aber dem Mountainbike, die Cross-WM am ersten Februar-Wochenende in Dänemark ist nicht ihr Hauptziel: Das sind für Brandau die Olympischen Spiele in Tokio 2020.