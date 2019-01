In Bremen ist es zum Beispiel so, dass sich das Sechstagerennen eigentlich über die Party in den Nebenhallen definiert. Dadurch kommt dann sehr lockere Stimmung in die Halle - die Show wird dann vereint mit dem Sport, den wir auf der Bahn treiben. Die Stimmung gleicht mehr einer großen Party. In Berlin ist es so, dass das Publikum kommt, um Sport zu sehen und tolle Leistungen auch lautstark registriert. Da gab es halt eine Generation, die mit ihren Brotbüchsen und Wasserflaschen ins Velodrom gegangen ist – und da halt Radsport geguckt hat. Wir haben in Berlin die Chance, Sport zu sehen. Darum geht’s.