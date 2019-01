imago/Mario Siehl Audio: Inforadio | Stephanie Baczyk | 27.01.2019 | Bild: imago/Mario Siehl

Interview | Bahnradsprinter Förstemann nach Sturz - "Ohne meine Muskulatur wäre ich tot gewesen"

27.01.19 | 16:56 Uhr

Er ist einer der Publikumslieblinge des Bahnradsports: Sprinter Robert Förstemann. Doch beim Sechstagerennen in Berlin muss er pausieren, vor zwei Wochen stürzte er schwer. rbb|24 sprach mit ihm über den Perspektivwechsel als Zuschauer und den Horror-Sturz.



rbb|24: Herr Förstemann, Sie sind nach ihrem schweren Sturz beim Sechstagerennen in Bremen vor zwei Wochen auf Ihrer Heim-Bahn in Berlin zum Zuschauen verdammt. Wie sehr schmerzt das? Robert Förstemann: Es schmerzt definitiv. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das sei cool. Das ist es nicht. Aber ich muss sagen: Das Publikum entschädigt echt dafür. Die waren sehr euphorisch, als ich hier aufgetaucht bin. Ich genieße die Atmosphäre. Und irgendwie ist es ja auch mal schön, das aus einer anderen Perspektive zu erleben. Aber natürlich bin lieber auf dem Rad.



Wie geht es Ihnen denn körperlich im Moment? Es ging mir schon mal besser. Der Unfall ist erst zwei Wochen her, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Die oberflächlichen Wunden im Gesicht und am Oberschenkel sind verheilt. Die Brüche, drei Rippen und das Schlüsselbein, brauchen natürlich ein wenig länger zum Heilen - auch meine Lunge. Ich sitze immer mal auf dem Ergometer oder an der Beinpresse. Ich muss ausprobieren, wie weit ich da vorankomme und was die nächsten sportlichen Ziele sein werden.



Steckbrief Name: Robert Förstemann Alter: 32 Jahre Geburtsort: Gera Wohnort: Berlin Größte Erfolge: Weltmeister Teamsprint 2010, Olympiabronze Teamsprint 2012, Europameister Teamsprint 2010, 2013, 2016

Sie haben in einem Interview erzählt, Ihr behandelnder Arzt hätte gesagt, Ihr Sturz hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Er hat gesagt: Ohne meine Muskulatur hätte ich keine Chance gehabt und wäre tot gewesen. Er hat mich oben an der Schulter aufgeschnitten und gesagt, er hätte so eine Muskulatur noch nie gesehen. Durch das jahrelange Training und durch den Leistungssport - aber auch durch das, was mir genetisch in die Wiege gelegt wurde. Der Arzt hat auch beschrieben, meine Knochen wären wie geschient. Dass da überhaupt etwas gebrochen ist, sei unfassbar. Ich bin in den letzten Jahren öfter gestürzt, habe mir aber nie etwas gebrochen. Wenn dann bei einem Sturz gleich vier Knochen brechen, kann man sich vorstellen, was da los war in Bremen. Ich hatte immer noch Glück im Unglück.



Der Unfall ist ungefähr bei 70 km/h passiert... Wahrscheinlich sogar noch schneller. Ich habe am Abend zuvor den Bahnrekord in Bremen gebrochen - der galt als unantastbar. Da hatte ich im Schnitt 69 km/h drauf, in der Spitze also bestimmt 73. Am Tag des Unfalls wollte ich nochmal ein Zehntel schneller fahren. Und so bin ich dann wie ein Wahnsinniger in die Kurve hineingefahren - das hat meinem Vorderrad dann nicht so gefallen. Mein letzter Gedanke vor dem Sturz war eigentlich: "Wow, die Kurve habe ich gut gekriegt." Und dann war auf einmal alles dunkel. Meine nächste Erinnerung stammt aus dem Krankenhaus. Das Interview führte Stephanie Baczyk.

Sendung: Inforadio, 27.01.2018