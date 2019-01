Alba Berlin siegt mit 94:86 nach Verlängerung in Vilnius

Es war ein Kampf über die reguläre Spielzeit hinaus, den Alba Berlin in Litauen gegen Vilnius führte. Am Ende belohnte sich das Team von Trainer Aito Garcia Reneses mit dem zweiten Sieg im Basketball-Eurocup. Am Ende hieß es 94:86 für die Albatrosse.