Alba Berlin hat den Skyliners Frankfurt eine Lehrstunde erteilt und das Pokal-Halbfinale mit 105:70 deutlich gewonnen. Damit hat der Hauptstadtclub im Endspiel am 17. Februar die Chance auf seinen ersten Titelgewinn seit drei Jahren.

Alba Berlin siegt mit 94:86 nach Verlängerung in Vilnius

Bereits nach dem ersten Viertel hatten sich die Berliner eine 27:17-Führung erspielt. Mit einem dominanten Auftreten und einer herausragenden Drei-Punkte-Quote von über 66 Prozent verwandelter Würfen in den ersten zehn Minuten, setzte sich Alba bereits früh mit zehn Punkten ab.

Neben dem FC Bayern München ist Alba Berlin die zweite große Macht im deutschen Basketball. Im Pokal-Halbfinale bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt untermauerten die Albatrosse dies eindrucksvoll. Trainer Reneses hatte vor dem Spiel eine "konzentrierte Leistung in Defensive und Angriff" gefordert – seine Spieler kamen dieser Forderung über die gesamte Spieldauer nach.

Die Drei-Punkte-Quote erhöhte sich im Anschluss auf über 76 Prozent und so hatte Alba auch im zweiten Viertel alles unter Kontrolle. Gerade Niels Giffey überzeugte durch eine gute Treffer-Quote. Am Ende war der 27-Jährige zusammen mit Rokas Giedraitis (beide 16 Punkte) der beste Werfer. Doch auch defensiv eroberte Giffey immer wieder Bälle und leitete Gegenangriffe ein. Die defensiv überzeugende Leistung sorgte dafür, dass Frankfurt kaum zu Punkten kam und in der eigenen Halle dominiert wurde.

Alba Berlin spielte sich in einen Rausch und ließ im zweiten Viertel nur 12 gegnerische Punkte zu. Der 57:29 Halbzeitstand spiegelte die drückende Überlegenheit der Berliner wieder. Den Albatrossen war sowohl der Spaß am Spiel, als auch der Wille in dieser Saison Titel zu gewinnen, anzumerken.