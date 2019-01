Auch wenn der neue Sponsor den Spielbetrieb für die Rückrunde sichern sollte, bleibt der Verein zunächst im Insolvenzverfahren, das am 1. Februar voraussichtlich eröffnet wird. "Kommt es zum Vertragsschluss, wird zwar die Insolvenz nicht abgewendet, wird aber demnach hoffentlich zügig wieder beendet werden können", sagte Martini weiter. "Ich beabsichtige, der Gläubigerversammlung vorzuschlagen, das Insolvenzverfahren mit Hilfe eines Insolvenzplans und Ausgliederung der 1. Herrenmannschaft auf eine neu zu gründende Kapitalgesellschaft zügig wieder zu beenden."



Aufgrund der angemeldeten Insolvenz werden dem Verein in der laufenden Runde neun Zähler abgezogen. Mit dann 22 Zählern befänden sich die Südberliner in der Nähe der Abstiegsplätze. Zudem muss Trainer Jorg Goslar auf einige Stammspieler verzichten, die den Verein bereits verlassen haben. Neben Petar Sliskovic und Christoph Menz, die bereits in der Bundes- und 2. Bundesliga gespielt hatten, haben schon drei weitere Spieler dem Verein den Rücken gekehrt.

Theoretisch beginnt die Rückrunde für Viktoria Berlin am 10. Februar mit einem Heimspiel gegen Optik Rathenow.