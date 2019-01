Die Berlin Volleys haben eines ihrer Schlüsselspiele in der Champions League verloren. Gegen den polnischen Meister PGE Skra Belchatow unterlag der Bundesliga-Fünfte am dritten Spieltag der Gruppenphase am Mittwochabend zu Hause deutlich mit 0:3 (21:25, 22:25, 23:25). Vor 4.252 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war der US-Amerikaner Kyle Russell noch der erfolgreichste Angreifer beim Verlierer.

In der Gruppe D der Königsklasse liegen damit die beiden polnischen Teams Skra Belchatow und Trefl Danzig (3:1-Heimsieg gegen Greenyard Maaseik) gleichauf mit je sechs Punkten an der Tabellenspitze. Die BR Volleys sowie Belgiens Titelträger Masseik haben je drei Zähler auf dem Konto.