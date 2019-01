3:0-Sieg in Volleyball-Bundesliga

Die Berlin Volleys haben zum Abschluss der Hinrunde in der Volleyball-Bundesliga und im ersten Spiel des neuen Jahres einen ungefährdeten Erfolg gefeiert. Gegen den Tabellenachten TV Bühl hatte die Mannschaft von Trainer Cedric Enard am Freitag vor 4.387 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle keine Probleme und siegte 3:0 (25:18, 25:21, 25:16) nach Sätzen.