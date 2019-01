In der Volleyball-Bundesliga haben die Netzhoppers Königs-Wusterhausen am Samstagabend für eine dicke Überraschung gesorgt. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gewannen die Brandeburger zu Hause gegen die Powervolleys aus Düren mit 3:0 (28:26, 25:23, 25:23).

Die BR Volleys konnten in Herrsching ebenfalls einen Sieg einfahren. Nach zwei gewonnenen Sätzen mussten die Berliner den dritten Durchgang zwar an die Gäste abgeben, setzten sich aber letztlich mit 3:1 (25:23, 25:17, 18:25, 25:20) durch.

Für den Tabellenletzten VCO Berlin setzte es dagegen eine klare 0:3-Niederlage gegen Lüneburg (19:25, 16:25, 17:25).