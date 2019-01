Damit reagierten die BR Volleys auf die weiterhin durchwachsenen Auftritte der Mannschaft. Zuletzt hatten sich die Berliner mit Mühe und Not zu einem 3:1-Sieg gegen Schlusslicht Giesen gequält.

Die BR Volleys bekommen einen neuen Zuspieler: Der aktuell Tabellendritte der Bundesliga hat sich mit dem russischen Olympiasieger Sergei Grankin verstärkt. Das bestätigte der Pressesprecher des Vereins am Mittwochmittag rbb|24. Zunächst hatte die Berliner Morgenpost über den Zugang im Team berichtet.

Die Liste der Erfolge des 34-Jährigen ist lang. Bei Olympischen Spielen holte er mit der russischen Nationalmannschaft 2008 in Peking Bronze und vier Jahre später in London Gold. Auch in der Wold League triumphierte Grankin 2011 und 2013 mit dem Nationalteam. Im Vereinsleben war er - von einem kurzen Ausflug nach Belgorod abgesehen - ein ewiger Moskauer. Seit 2006 stand er für die Spitzenmannschaft Dynamo auf der Platte.

Der Abgang erfolgte nach dem Bericht der Berliner Morgenpost im Streit. Grankin wurde demnach nach einem Wechsel in der Vereinsführung freigestellt. "Wir wollten noch einmal nachbessern. Als sich die Gelegenheit bot, einen solch renommierten Spieler zu verpflichten, mussten wir diese ergreifen", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand der Zeitung.

Nach Informationen von rbb|24 ist er bereits im Spitzenspiel am Mittwochabend gegen Friedrichshafen (19 Uhr) einsatzberechtigt.