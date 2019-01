Nachdem Diagonalangreiferin Marta Drpa leicht umgeknickt war, wurde sie durch Emilia Weske ersetzt. Die ehemalige VCO-Spielerin überzeugte gegen ihren Ex-Verein und trug damit zum wichtigen 3:1-Sieg bei.

Bereits am kommenden Mittwoch treffen die Potsdamerinnen auf Straubing, die in der Tabelle auf dem 10. Platz stehen. Der VCO Berlin, der noch ohne Sieg ist, bleibt Tabellenletzter und trifft am Mittwoch auf Tabellenführer Stuttgart.