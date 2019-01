Großen Jubel gab es derweil beim VCO Berlin. Das Nachwuchs-Team vom Bundesstützpunkt konnte am Samstag im zehnten Spiel seinen ersten Sieg in dieser Saison feiern. Gegen Giesen gewannen sie glatt in 3:0-Sätzen (26:24, 25:22, 25:23). Dadurch überholten sie den Gegner und stehen nun auf dem vorletzten Tabellenplatz. Für Giesen steht am Sonntag das zweite Duell binnen zwei Tagen in der Hauptstadt an. Um 16 Uhr treten sie bei den Volleys in der Max-Schmeling-Halle an.