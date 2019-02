Zu viel Schnee in Bayern

Die Begegnung in der 3. Fußball-Liga zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus wurde abgesagt. Am Vormittag entschied Schiedsrichter Nicolas Winter (Hagenbach) nach einer Begutachtung des Platzes im Sportpark, dass die Partie aufgrund des liegenden Schnees ausfallen müsse.

Energie Cottbus in Unterhaching

Die Masse an Schnee sowie die nicht mehr zeitgerecht herzurichtenden Zuschauerränge wären keine regulären Bedingungen, um ein Fußballspiel durchzuführen, habe es laut Energie-Website seitens des Schiedsrichters geheißen.

"Ich habe noch nie erlebt, dass zwei Spiele in Folge nicht stattfinden können", wurde Haching-Trainer Claus Schromm auf der Website des Vereins zitiert: "Vor allem hatten wir am Tag zuvor immer optimale Bedingungen." Bereits die Begegnung der Unterhachinger beim VfR Aalen am vergangenen Montag war wegen Schneefalls abgesagt worden.