Gleich am ersten Wettkampftag der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Polen hat die Cottbuserin Emma Hinze für die erste Medaille im deutschen Team gesorgt. Im Teamsprint setzte sie sich gemeinsam mit Miriam Welte im kleinen Finale gegen Mexiko durch und sicherte sich die Bronzemedaille. In 32,789 Sekunden entschied das Duo das Rennen um Platz drei für sich. Gold ging an Australien (32,255) vor Russland (32,591).