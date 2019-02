Mit sieben verliebt sich Emma Hinze in den Radrennsport, mit 13 tauscht sie ihr Straßen- gegen ein Bahnrad. Jetzt, mit 21, steht mit der Weltmeisterschaft in Pruszkow ihre erste Profi-WM an. Druck macht sich die Wahl-Cottbuserin aber keinen. Von Stephanie Baczyk

Hinze kommt aus Niedersachsen, ist in Hildesheim geboren. Ihre Eltern sind Mountainbiker, deren Leidenschaft färbt auf die Tochter ab. Mit sieben fährt sie erste Straßenrennen, mit 13 wechselt sie auf die Bahn. Über den Bundesstützpunkt in Kaiserlautern kommt sie nach Cottbus, gehört seit Anfang des Jahres 2015 zum Team des RSC. Die Bedingungen sind top, die Radrennbahn und das Internat gleich vor der Tür. "Hier habe ich alles", hat sie mal gesagt. Inklusive ihres Bruders, der ist auch in die Lausitz gezogen.

"Das Geile ist die Geschwindigkeit", schwärmt sie mit leuchtenden Augen, angesprochen auf die Faszination des Sports. "Dieses Katz-und-Maus-Spiel, was man im Sprint hat. Dass man sich auf den Gegner einstellen und sich immer was Neues einfallen lassen muss." Die junge Frau mit den blonden langen Haaren lacht, und ergänzt: "Ich will einfach meine beste Leistung abrufen, weil ich Spaß daran habe".

Die junge Frau macht sportlich auf sich aufmerksam, entwickelt sich. Zu ihren Titeln im Juniorenbereich kommen in dieser Saison sechs Podestplatzierungen im Weltcup, Teamsprinterfolge an der Seite von Olympiasiegerin Miriam Welte. "Emma ist eine, die wirklich in jeder Trainingseinheit Vollgas gibt und versucht, das Beste rauszuholen", lobt die 32-Jährige Welte und nickt anerkennend. "Sie hat sehr viel Talent und ich freue mich darauf, mit ihr zu fahren. Die will, die ist engagiert."

In den letzten Wochen hat Hinze hart trainiert. In ihrem weißen Trikot hat sie in Frankfurt an der Oder Stunden auf der Bahn verbracht, sich im Olympiastützpunkt zusammen mit dem Kader auf die WM vorbereitet, viel mit Bundestrainer Detlef Uibel geredet. "Der Austausch ist wichtig", betont der. "Sie hat in diesem Jahr einen riesen Sprung gemacht. Jetzt gilt es halt für sie, dass sie das bei der WM bestätigt. Es wird keiner von ihr erwarten, dass sie Medaillen erringt, aber sie sollte schon in der Lage sein, in diesen Bereich zu kommen und auch darum zu kämpfen."