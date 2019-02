Alba Berlin fuhr mit berechtigten Hoffnungen nach Oberfranken, zum Klassiker gegen die Brose Baskets - doch aus dem zehnten Pokalsieg der Vereinsgeschichte wurde nichts: Der Favorit verlor das Finale am Sonntagnachmittag mit 83:82. Der Bamberger Veteran und Kapitän Nikos Zisis (19 Punkte) traf wenige Sekunden vor Schluss den entscheidenden Dreier.

Die Bamberger stellen eines der ältesten Teams der Liga, in dieser Saison sind sie weit hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Aber in den 40 Minuten dieses Finales hauten sie nochmal alles raus. Sie bremsten die Berliner Schnellangriffe von Anfang an aus und spielten die viel bessere Verteidigung. Vorne konnten sie vor allem auf Tyrese Rice zählen: Der 31-jährige Point Guard wurde mit 20 Zählern Bambergs Topscorer, gefolgt von Zisis und dem deutschen Nationalspieler Elias Harris (15). Bei Alba ragte Rokas Giedraitis heraus: Der Litauer machte 21 Punkte. Er hielt Alba mit seinen Dreiern besonders in der zweiten Hälfte im Spiel. Aber die vielen Ballverluste, gerade im ersten Viertel, waren am Ende eine zu große Belastung. Durch die frühe Verunsicherung fand Alba erst im vierten Viertel wirklich zu seinem Spiel - fast wäre das noch belohnt worden.

Kurz vor dem Ende führten die Berliner sogar mit einem Punkt - aber dann kam Zisis.