Derrick Walton Jr. kommt aus Litauen - Alba Berlin verpflichtet ehemaligen NBA-Spieler

13.02.19 | 16:35

Hochkarätiger Zugang für Alba Berlin: Der Basketball-Bundesligist hat den US-amerikanischen Point Guard Derrick Walton Jr. engagiert, zunächst bis Saisonende. Der 23-Jährige kommt von Zalgiris Kaunas und soll bei den Berlinern den lange verletzten Spielmacher Stefan Peno ersetzen. Im Eurocup kann Walton Jr. in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden, weil er bereits mit Kaunas Euroleague gespielt hat. In der Bundesliga und dem deutschen Pokal aber ist er prinzipiell spielberechtigt, das bestätigte ein Sprecher rbb|24 am Mittwoch. Ob Walton Jr. bereits am Sonntag beim Pokalfinale in Bamberg auf dem Parkett steht, ist noch nicht sicher - es hängt davon ab, wie schnell seine Spielerlaubnis da ist. Die Verantwortlichen zeigten sich aber optimistisch.



Im zweiten Versuch klappt es mit einem Ex-NBA-Guard

Schon zum zweiten Mal in dieser Saison sahen sich die Berliner in der Not, kurzfristig Ersatz auf der Point-Guard-Position zu verpflichten: Bereits im November wollte Alba den Ex-NBA-Profi Jordan Crawford für wenige Wochen haben. Damals hatten sich Peyton Siva und Joshiko Saibou verletzt. Doch der Transfer scheiterte überraschend an Crawfords Werten beim Medizincheck. Medienberichten zufolge soll er durch den Drogentest gefallen sein. Inzwischen sind Saibou und mit Abstrichen Siva wieder fit, aber erst seit kurzem überhaupt wieder einsatzfähig. Das Risiko einer weiteren Verletzungspause der beiden wollten die Verantwortlichen nicht eingehen, Alba ist schließlich noch in drei Wettbewerben vertreten. Nach Penos Saisonaus fahndeten sie erneut nach einer Verstärkung - die dürfte ihnen mit dem Mann aus Detroit, Michigan nun gelungen sein.



Zur Person imago sportfotodienst Derrick Walton Jr. - Moritz Wagners Buddy 2013 - 2017 University of Michigan 2017 - 2018 Miami Heat (NBA) und Sioux Falls (NBA G-League) 2018 - 2019 Zalgiris Kaunas 2019 Alba Berlin



16 Spiele für die Miami Heat

Denn auch der hat eine NBA-Vergangenheit: Immerhin 16 Spiele machte Derrick Walton Jr. in der Saison 17/18 für die Miami Heat. In der Sommervorbereitung versuchte er noch bei den Chicago Bulls Fuß zu fassen, wechselte dann aber zur laufenden Saison nach Litauen zu Zalgiris Kaunas. Dort kam er in der Liga (im Schnitt 19,7 Min. und 8,4 Punkte pro Spiel) und der Euroleague (12,1 Minuten und 4,6 Punkte) regelmäßig zum Einsatz kam. Doch mit der strikten Systemtreue unter dem strengen Coach Sarunas Jasikevicius tat sich Walton Jr. offenkundig schwer, es war seine erste Station außerhalb seines Heimatlandes. Er hat einen guten Zug zum Korb, einen mehr als passablen Schuss und ausgezeichnete Passqualitäten. Aber Walton Jr. fand in Kaunas keinen Weg, diese Stärken voll auszuspielen und sich Selbstvertrauen zu holen. Zuletzt rutschte er aus der Teamrotation, das war Albas Chance. Es wird interessant sein, wie er nun mit dem gänzlich gegensätzlichen Stil des Berliner Trainers Aito Garcia Reneses zurechtkommt. Der gibt seinen Spielern ungewöhnlich viele Freiheiten - das geht allerdings auch mit großer Eigenverantwortung einher.

Gemeinsam mit Moritz Wagner auf dem College

Seine Jugend- und Collegejahre verbrachte Walton Jr. im US-Bundesstaat Michigan. Geboren und aufgewachsen ist er in Detroit, zu High-School-Zeiten spielte er an der Chandler Park Academy. Später wechselte er aufs College an die University of Michigan. Dort spielte er unter anderem mit dem Berliner und ehemaligen Alba-Talent Moritz Wagner zusammen. Der macht jetzt bei den L.A. Lakers in der NBA Schlagzeilen und wird seinem Kumpel nun ausreichend Tipps für seine Heimatstadt geben. Albas Sportdirektor Himar Ojeda zeigte sich zufrieden mit seiner kurzfristigen Neuverpflichtung: "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, nach der Verletzung von Stefan Peno zu einem so späten Zeitpunkt der Saison noch so einen guten Spieler zu verpflichten. Derrick ist ein junger und vielversprechender Spieler mit großem Potential, den wir schon länger verfolgen", ließ sich Ojeda in einer ersten Mitteilung zitieren.