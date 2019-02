Wenn Alba Berlin am Samstag (18:00 Uhr) daheim in der Basketball-Bundesliga Bayreuth empfängt, müssen die Berliner auf Joshiko Saibou verzichten. Der Nationalspieler hat sich ein Band im Knöchel überdehnt und ein weiteres angerissen. "Ich habe Glück im Unglück gehabt. Ich bin aber froh, dass es nicht schlimmer ist", sagte er am Freitag. Die Verletzung hatte er sich am Dienstag im Eurocup-Spiel in Monaco zugezogen, als er im letzten Viertel umgeknickt war.