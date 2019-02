Alba Berlin hat nach der überraschenden Niederlage in Göttingen in der Basketball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gegen Bayreuth gewannen die Berliner nach zunächst schwachem Start souverän mit 86:68 (38:39).

Die Partie hatte für die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses einen bösen Beigeschmack. Noch vor der Halbzeit verletzte sich Spielmacher Stefan Peno - er droht mit einer Knieverletzung länger auszufallen.